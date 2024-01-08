ФИА покинули два важных сотрудника, отвечавших за Формулу-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила новость об уходе двух сотрудников, отвечавших за Формулу-1.

Спортивный директор Стив Нильсен оставит свою должность в конце месяца спустя менее года работы. Ранее сообщалось, что функционер остался разочарованным направлением работы касательно «королевских гонок».

Отметим, что до прихода в ФИА Нильсен успел поработать спортивным директором в «Тиррелле», «Бенеттоне», «Рено» и «Уильямсе». Теперь его место займёт Тим Мэлион, пришедший в ФИА в 2019 году и имеющий опыт работы в «Ред Булл» и «Заубер».

Также свой пост покинет технический директор Тим Госс, пришедший в ФИА в 2021 году. Ожидается, что британец займёт должность в одной из команд Ф-1.