Участник «Дакара» завершил этап на трёх колёсах

Катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия, выступающий на «Дакаре-2024» в зачёте внедорожников, завершил третий этап на трёх колёсах. По словам пилота, у его экипажа закончились запасные шины из-за многочисленных проколов.
«Мы получили третий прокол за 30 км до конца этапа. У нас не осталось запасных шин, но нам пришлось продолжить. Левая задняя часть повреждена, но механики быстро это исправят», — приводит слова Аль-Аттия пресс-служба «Ред Булл».
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Напомним, после второго этапа зачёт возглавляет испанец Карлос Сайнс.
«Дакар-2024». Внедорожники. Общий зачёт после второго этапа:
1. Карлос Сайнс («Ауди») — 8:49.38.
2. Язид Аль-Раджи («Тойота») +1:51.
3. Себастьен Лёб («Продрайв») +4:17.
4. Сет Кинтеро («Тойота») +7:36.
5. Гийом де Мевиус («Тойота») +7:44.