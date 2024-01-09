Эдди Джордан назвал лучшую пару товарищей по команде в истории Формулы-1

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мыслями о паре лучших товарищей по команде в истории «Королевских гонок». По мнению Джордана, парой номер один был дуэт Ален Прост – Айртон Сенна в «Макларене».

«Я думаю, что партнёрство Проста и Сенны, вероятно, войдёт в историю как партнёрство номер один. Они были невероятно талантливы. Прост выиграл четыре титула чемпиона мира, Сенна тоже выиграл множество титулов. Они были действительно быстры», — приводит слова Джордана Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.

Сенна был трёхкратным чемпионом мира. В 1994 году в возрасте 34 лет он погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. На счету Проста четыре титула в Формуле-1. Сейчас ему 68 лет.