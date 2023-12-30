Журнал GQ назвал топ-10 богатейших гонщиков Формулы-1

Журнал GQ представил десятку самых богатых действующих и бывших пилотов Формулы-1. Отмечается, что данные основаны на открытых источниках.
Самым обеспеченным гонщиком Формулы-1 признан немец Михаэль Шумахер, чьё состояние оценивается в $ 604 млн. На втором и третьем местах расположились действующие пилоты Льюис Хэмилтон («Мерседес», $ 285 млн) и Фернандо Алонсо («Астон Мартин», $ 261 млн).
10 богатейших гонщиков Формулы-1 по версии GQ:
1. Михаэль Шумахер — $ 604 млн.
2. Льюис Хэмилтон — $ 285 млн.
3. Фернандо Алонсо — $ 261 млн.
4. Ники Лауда — $ 200 млн.
5. Кими Райкконен — $ 183 млн.
6. Дженсон Баттон — $ 150 млн.
7. Себастьян Феттель — $ 140 млн.
8. Марио Андретти — $ 129 млн.
9. Эдди Ирвайн — $ 119 млн.
10. Ален Прост — $ 100 млн.