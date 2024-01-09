Хосе Игнасио Корнехо Флоримо выиграл 4-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, став лидером

Завершился четвёртый этап престижного ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте мотоциклов. Лучший результат по его итогам продемонстрировал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, за счёт чего вышел в лидеры общего зачёта. Вторым был американец Рики Брабек. Третье время у представителя Аргентины Кевина Бенавидеса.

«Дакар»-2024, этап 4. Мотоциклы:

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») – 2:51.11.

2. Рикки Брабек («Хонда») +2.59.

3. Кевин Бенавидес («КТМ») +3.18.

4. Росс Бранч («Хиро») +4.26.

5. Адриен ван Беверен («Хонда») +5.25.

6. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +7.22.

7. Хоан Барреда Борт («Хиро») +8.15.

8. Руи Гонсалвес (Sherco) +9.51.

9. Скайлер Хаус («Хонда») +10.05.

10. Ромен Дюмонтье («Хускварна») +11.54.

Общий зачёт пилотов после четырёх этапов:

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») – 17:27.13.

2. Росс Бранч («Хиро») +1.15.

3. Рикки Брабек («Хонда») +4.56.

4. Кевин Бенавидес (КТМ) +20.39.

5. Адриен ван Беверен («Хонда») +22.30.