Хосе Игнасио Корнехо Флоримо выиграл 4-й этап «Дакара» в зачёте мотоциклов, став лидером

Завершился четвёртый этап престижного ралли-марафона «Дакар-2024» в зачёте мотоциклов. Лучший результат по его итогам продемонстрировал чилиец Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, за счёт чего вышел в лидеры общего зачёта. Вторым был американец Рики Брабек. Третье время у представителя Аргентины Кевина Бенавидеса.
«Дакар»-2024, этап 4. Мотоциклы:
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») – 2:51.11.
2. Рикки Брабек («Хонда») +2.59.
3. Кевин Бенавидес («КТМ») +3.18.
4. Росс Бранч («Хиро») +4.26.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +5.25.
6. Лусиано Бенавидес («Хускварна») +7.22.
7. Хоан Барреда Борт («Хиро») +8.15.
8. Руи Гонсалвес (Sherco) +9.51.
9. Скайлер Хаус («Хонда») +10.05.
10. Ромен Дюмонтье («Хускварна») +11.54.
Общий зачёт пилотов после четырёх этапов:
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо («Хонда») – 17:27.13.
2. Росс Бранч («Хиро») +1.15.
3. Рикки Брабек («Хонда») +4.56.
4. Кевин Бенавидес (КТМ) +20.39.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +22.30.