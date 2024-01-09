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Лёб выиграл 4-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Аль-Раджи увеличил отрыв от Сайнса

Лёб выиграл 4-й этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Аль-Раджи увеличил отрыв от Сайнса
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Завершился четвёртый этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Победу по его итогам одержал Себастьен Лёб («Продрайв»). Второе место у Язида Аль-Раджи («Тойота»). Тройку сильнейших замкнул Нассер Аль-Аттия («Продрайв»).

«Дакар»-2024. Внедорожники. Четвёртый этап:

1. Себастьен Лёб («Продрайв») — 2:36.02.
2. Язид Аль-Раджи («Тойота») +00:01:08.
3. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +00:01:22 .
4. Карлос Сайнс («Ауди») +00:04:58.
5. Гийом Де Мевиус («Тойота») +00:05:21.

Общий зачёт пилотов после четырёх этапов:

1. Язид Аль-Раджи («Тойота») — 15:44.39.
2. Карлос Сайнс («Ауди») +00:04:19.
3. Нассер Аль-Аттия («Продрайв») +00:11:03.
4. Маттиас Экстрём («Ауди») +00:17:42.
5. Лукас Мораес («Тойота») +00:19:31.
6. Себастьен Лёб («Продрайв») +00:23:50.

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