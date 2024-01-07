Грожан рассказал, почему до сих пор не провёл тесты с «Мерседесом»

Экс-пилот Формулы-1 француз Ромен Грожан по-прежнему рассчитывает сесть за руль команды «Мерседес».

«Да, безусловно, я рассчитываю на частные тесты. Пока мы не нашли время – и да, по моей вине. Это непросто – меня ждут 30 гоночных уик-эндов в году. Вы, ребята, жалуетесь на 24 гонки в Ф-1, а у меня 18 этапов в Индикаре, семь в гонках на выносливость и пять с Canal+ в Ф-1. Не так просто выделить время для тестов. Также я очень эгоистично пытаюсь отложить все до того момента, когда смогу протестировать новое поколение болидов.

Но да, я по-прежнему готов. Было бы очень классно вернуться за руль машины Формулы-1», – приводит слова Грожана PlanetF1.

Напомним, Роман Грожан не выступал в Формуле-1 с 2020 года.