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Источник назвал причину разногласий между владельцем «Хааса» и Гюнтером Штайнером

Источник назвал причину разногласий между владельцем «Хааса» и Гюнтером Штайнером
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Гюнтер Штайнер покинул пост руководителя «Хааса» из-за нежелания владельца команды Джина Хааса вкладывать дополнительные средства в инфраструктуру, сообщает The Race.

По информации источника, Штайнер и Хаас разошлись во мнениях по поводу потенциала команды в её нынешнем виде, с ограниченной базой в Великобритании.

Штайнер настаивал на том, что команда нуждается в стабильных инвестициях в течение следующих нескольких лет, поскольку она переросла свой потолок, учитывая базирование в нескольких локациях и зависимость от «Феррари». Хаас считает, что команда не достигла успеха и при этом ей не нужно больше ресурсов или улучшенное оборудование, чтобы выступать лучше. Сообщается, что такая разница во взглядах породила серьёзные последствия.

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