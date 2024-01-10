Владелец «Хааса» прокомментировал смену руководителя команды

Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», прокомментировал смену руководителя команды.

Напомним, сегодня, 10 декабря, стало известно, что Гюнтер Штайнер покинул должность после 10 лет работы, а на смену ему пришёл японец Аяо Комацу.

«Хотел бы начать с благодарности Гюнтеру Штайнеру за его тяжёлую работу в течение последних 10 лет, хочется пожелать ему всего наилучшего. Как организации нам стало ясно, что мы должны улучшить наши результаты. Назначив руководителем Аяо Комацу, мы сделали инженерную часть основой нашего управления.

У нас есть успехи, но нам необходимо быть последовательными в достижении результатов, что обеспечит нам реализацию больших целей. Нам необходимо эффективно использовать ресурсы, и улучшение наших инженерных возможностей является ключом к успеху. С нетерпением ожидаю возможности поработать с Аяо и максимизации нашего потенциала», — приводит слова Хааса пресс-служба команды.