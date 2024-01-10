«Это говорит о разногласиях». Брандл высказался об уходе Штайнера из «Хааса»

Известный британский обозреватель Мартин Брандл прокомментировал уход главы «Хааса» Гюнтера Штайнера после 10 лет работы.

Напомним, сегодня, 10 января, стало известно, что Штайнера сменит японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

«Всегда имеет значение тот факт, что уходящий не цитируется в пресс-релизе, это говорит о том, что есть разногласия. Подозреваю, что мы услышим об этом больше. Команда не прогрессировала последние сезоны, и трудно понять причину, не находясь внутри. Удачи, Гюнтер», — написал Брандл в соцсети X (ранее Twitter).

Гюнтеру Штайнеру 58 лет. Специалист является руководителем «Хааса» с момента дебюта команды в «Королевских гонках» в 2016 году. Лучший результат американского коллектива пришёлся на сезон-2018, когда он занял итоговое пятое место в Кубке конструкторов.