«Хаас» объявил об уходе Гюнтера Штайнера
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Команда Формулы-1 «Хаас» официально объявила об уходе главы Гюнтера Штайнера после десяти лет работы. Новым руководителем стал японский специалист Аяо Комацу.
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