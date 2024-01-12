Стефан Петерансель объяснил причины провала на шестом этапе «Дакара»

Французский гонщик Стефан Петерансель, выступающий за «Ауди», прокомментировал своё выступление на шестом этапе ралли-рейда «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Пилот потерял много времени из-за технических проблем.

«Для нас этот долгий 48-часовой этап был действительно сложным. Вначале первые 200 км прошли нормально, но потом у нас появилась проблема с шиной, поэтому для замены колеса пришлось использовать гидравлический домкрат, а когда мы им воспользовались, он взорвался. Масло было повсюду, и продолжать в том же духе было невозможно, потому что домкрат был неисправен, поэтому его пришлось снимать.

Чтобы снять его, пришлось разобрать половину кузова. Это было очень тяжело, поэтому мы потеряли два часа, или даже больше. Из-за проблем с гидравлической системой мы также потеряли гидроусилитель руля. У нас было немного масла, но недостаточно по сравнению с тем, сколько мы потеряли. Так было вчера, а сегодня, когда мы заправлялись, у нас в машине сработал аварийный сигнал, как раз когда пришло время перезапускать двигатель. С заправкой не было ничего особенного, но был красный сигнал, который означает, что нужно вызвать инженеров, чтобы провести с ней какие-то работы, поэтому мы снова 40 минут оставались вне машины. Это были ужасные 48 часов», — приводит слова Петеранселя сайт ралли-рейда.