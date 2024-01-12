Лёб выиграл шестой этап «Дакара»-2024 в зачёте внедорожников, Аль-Аттия потерял два часа

Французский пилот «Продрайва» Себастьен Лёб стал победителем шестого этапа престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте внедорожников. Второй результат показал Карлос Сайнс-старший, замкнул тройку сильнейших Маттиас Экстрём.
Отметим, что один из претендентов на победу Нассер Аль-Аттия потерял более двух часов из-за механических проблем. Теперь, после шестого этапа, лидерство в общем зачёте уверенно удерживают два представителя «Ауди».
«Дакар»-2024. Внедорожники. Шестой этап:
1. Себастьен Лёб («Продрайв») — 7:21.56.
2. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +02.01.
3. Маттиас Экстрём («Ауди») +10.55.
4. Лукас Мораес («Тойота») +22.45.
5. Герлен Шишери («Тойота») +34.05.
6. Мартин Прокоп («Форд») +36.34.
7. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +37.04.
8. Гийом Де Мевиус («Тойота») +41.28.
9. Сет Кинтеро («Тойота») +49.05
10. Дэвид Боттрилл («Тойота») +55.43.
Положение после шестого этапа :
1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 24:59.32.
2. Маттиас Экстрём («Ауди») +20.21.
3. Себастьен Лёб («Продрайв») +29.31.
4. Лукас Мораес («Тойота») +1:04.00.
5. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:09.47.