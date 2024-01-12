Аль-Аттия после своей неудачи: сделаю всё, чтобы Себастьян Лёб выиграл «Дакар»

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, который является пятикратным и действующим чемпионом «Дакара», сообщил, что сделает всё что угодно, чтобы помочь коллеге по «Продрайву» французу Себастьяну Лёбу стать чемпионом в зачёте внедорожников в 2024 году.

«У нас был не самый удачный день. За 50 километров до финиша у нас сломался подшипник рулевого управления, и нам пришлось ждать помощи для проведения ремонта. Жаль, потому что мы провели хороший спецучасток, несмотря на то, что вчера стартовали впереди. В любом случае, мы продолжим и посмотрим, что у нас получится.

Идея в том, чтобы помочь Себастьяну [Лёбу] выиграть «Дакар». Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло», – приводит слова Аль-Аттии Autosport.

Положение в зачёте внедорожников после шестого этапа :

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 24:59.32.

2. Маттиас Экстрём («Ауди») +20.21.

3. Себастьен Лёб («Продрайв») +29.31.

4. Лукас Мораес («Тойота») +1:04.00.

5. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:09.47.

Отметим, что перед предпоследней отметкой шестого этапа у Аль-Аттии возникли технические проблемы — экипаж всё-таки добрался до финиша, но теперь уступает лидеру 2 часа 40 минут и занимает лишь 16-е место.