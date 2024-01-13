Источник назвал команду Ф-1, которая не уверена в двигателе на 2026 год

Команда Формулы-1 «Хаас» не уверена в своём двигателе на сезон 2026 года, когда вступит в силу новый технический регламент, сообщает Racingnews365.

По информации источника, все команды стартовой решётки уже знают, какой двигатель они будут использовать в сезоне-2026 после вступления в силу новых технических правил, но в «Хаасе», который использует двигатели «Феррари», не уверены в продолжении сотрудничества с итальянским коллективом, поэтому испытывают проблемы, связанные с неопределённостью.

Напомним, ранее стало известно об увольнении Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды. Он оставил свою должность из-за разногласий с владельцем «Хааса». Новым руководителем команды стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.