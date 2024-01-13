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Глава «Макларена» сказал, что отличает Ферстаппена от других пилотов Ф-1

Глава «Макларена» сказал, что отличает Ферстаппена от других пилотов Ф-1
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Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о доминировании австрийской команды «Ред Булл» в минувшем сезоне.

«Даже такой великолепный гонщик как Ферстаппен может делать только то, что ему позволяет материал. Сочетание Ферстаппена и «Ред Булл» быстрее нас прямо сейчас. И мы должны победить их. «Ред Булл» достаточно хороши для того, чтобы побеждать. С нашей же машиной, ни с одним гонщиком, нельзя сравниться с «Ред Булл» во второй части гонки.

Что отличает Ферстаппена, так это способность выступать на чрезвычайно высоком уровне даже в самых непростых условиях, будь то дождь в Зандворте или третий сегмент квалификации в Бразилии. Ферстаппен показывает, на что способны «Ред Булл», если сделать всё идеально», — приводит слова Стеллы издание Auto Motor und Sport.

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