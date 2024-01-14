Макс Ферстаппен вновь протестировал «Феррари»

Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен протестировал спорткар «Феррари» для серии DTM. Макс это сделал в качестве наставника 21-летнего гонщика DTM Тьери Вермёлена, который является сыном его менеджера Раймонда Вермёлена. Макс пилотировал болид на гоночной трассе в Портимао (Португалия).

Руководитель команды DTM, за которую выступает Вермёлен-младший, Эмиль Фрей прокомментировал тесты Ферстаппена.

«Его отзывы находятся на другом уровне по сравнению со всем, что я видел до сих пор. Он пилот мирового класса. Он садится за руль и уже на первом круге демонстрирует отличные показатели.

Если вы посмотрите на его бортовые системы и данные и на то, как он может управлять болидом, это невероятно впечатляет. То, как быстро он приспосабливается к машине и всегда старается выжать из неё максимум», – приводит слова Фрея Motorsport-Total.