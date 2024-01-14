Слейтер выиграл финальную гонку первого этапа Ф-4 ОАЭ, Бедрин — 8-й, Попов — 22-й

Пилот команды Mumbai Falcons Фредди Слейтер выиграл финальную гонку первого этапа Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов, который прошёл на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби.

Слейтер стартовал со второй позиции и не смог опередить обладателя поула Кеану Аль-Азхари. Однако последний допустил ошибку и выехал за пределы трассы, в связи с чем по решению судей вынужден был отдать сопернику позицию. Аль-Азхари прессинговал Слейтера до последних кругов, однако из-за аварии Кая Дарьянани заезд финишировал за автомобилем безопасности.

Никита Бедрин стартовал с четвёртой позиции, а на старте прорвался на третье место, однако на шестом и седьмом кругах россиянин пропустил нескольких соперников и занял в итоге восьмое место. Третьим же стал Рашид Аль-Дахери, который опередил Дигена Фэйрклафа и Кина Накамуру-Берту.

Максимилиан Попов стартовал с 33-й позиции, но уже на первом круге прорвался на 28-е место, а в итоге финишировал 24-м, но после штрафов Габриэля Стилпа и Жюля Каранты поднялся в классификации на 22-ю строчку…

Ф-4 ОАЭ. Первый этап, третья гонка (топ-10):

1. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) — 16 кругов.

2. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) +0,960.

3. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) +1,124.

4. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) +1,842.

5. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) +2,713.

6. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) +2,872.

7. Дориан Пин (Prema Racing) +3,107.

8. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) +3,348.

9. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) +4,490.

10. Зак Скулар (Yas Heat Racing Academy) +4,896.

…22. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) +13,099.

Победа в финальной гонке вывела Фредди Слейтера в лидеры общего зачёта. Вторым, уступая 13 очков, идёт Накамура-Берта, а следом за ним расположились Аль-Азхари и Фэйрклаф. Никита Бедрин занимает пятую позицию и отстаёт от лидера на 21 очко.

Ф-4 ОАЭ. Общий зачёт (топ-10):

1. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) — 52 очка.

2. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) — 39.

3. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) — 36.

4. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) — 36.

5. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) — 31.

6. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) — 25.

7. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) — 21.

8. Джек Битон (AGI Sport) — 15.

9. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) — 12.

10. Дориан Пин (Prema Racing) — 10.

…25. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) — 0.

Следующий этап Ф-4 ОАЭ пройдёт на этой же трассе с 19 по 21 января.