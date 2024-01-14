Никита Бедрин прокомментировал победу во второй гонке первого этапа Формулы-4 ОАЭ

Российский гонщик Никита Бедрин прокомментировал победу во второй гонке первого этапа Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов, который проходил на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Также россиянин рассказал, как в целом для него прошёл этап.

«Закончился первый этап в Абу-Даби, все три гонки я закончил в очках и во второй гонке одержал победу, так что получился неплохой уикенд. Скорость была неплохая в гонках, так что всё должно быть хорошо на следующей неделе. В первой гонке стартовал 15-м, на старте отыграл пять позиций и в итоге оказался девятым. Так что неплохой прорыв, считаю, так как на этой трассе тяжело обгонять. Прямая намного меньше и обгоны почти невозможны.

Во второй гонке стартовал четвёртым, затем стал вторым, на предпоследнем круге обогнал лидера и выиграл гонку. Был очень хороший обгон с моей стороны, скорость была хорошая на новых шинах. А в последней гонке стартовал четвёртым, новых шин не было, а все вокруг были на новых шинах. Попытался сделать что мог, но из-за контакта с другим пилотом потерял пять позиций. В итоге приехал восьмым, скорости больше не было. Считаю, хороший уикенд и на следующую неделю у меня хорошие ожидания», – приводит слова Никиты Бедрина телеграм-канал Петра Алёшина.

Ф-4 ОАЭ. Общий зачёт (топ-10):

1. Фредди Слейтер (Mumbai Falcons Racing Limited) — 52 очка.

2. Кин Накамура-Берта (Mumbai Falcons Racing Limited) — 39.

3. Кеану Аль-Азхари (Yas Heat Racing Academy) — 36.

4. Диген Фэйрклаф (Hitech Pulse-Eight) — 36.

5. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) — 33.

6. Рашид Аль-Дахери (Prema Racing) — 25.

7. Джек Битон (AGI Sport) — 15.

8. Маттео Кинтарелли (Sainteloc Racing) — 14.

9. Алекс Пауэлл (Mumbai Falcons Racing Limited) — 13.

10. Дориан Пин (Prema Racing) — 12.

…25. Максимилиан Попов (PHM AIX Racing) — 0.