Сергей Вязович высказался о смене руководства в «КАМАЗ-мастер»

Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович поделился мыслями о перестановках в руководстве российской команды «КАМАЗ-мастер». Напомним, в конце ноября прошлого года Владимир Чагин покинул пост руководителя гоночного коллектива. Новым руководителем команды стал пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев.

«Я не думаю, что Владимир Чагин ушёл из-за поражений команды в прошлом году — мне кажется, просто пришло время определиться и выбрать что-то одно: либо «Шёлковый путь», либо команда. Мне очень тяжело, особенно когда начинаешь взрослеть, совмещать роли пилота и руководителя. Руководитель находится в постоянном стрессе из-за ведения хозяйственной деятельности, а ведь надо ещё иметь огромное желание и самоконтроль, чтобы быть хорошим пилотом. Чагину уже не нужно быть гонщиком, но совместить два таких огромных проекта, на мой взгляд, тяжеловато.

Эдуарда Николаева не назовёшь амбициозным новичком — он опытный член команды, опытный спортсмен и самый титулованный по победам на «Дакаре» гонщик нашего поколения. Думаю, что глобального с командой ничего не произойдёт, независимо от того, будет он за рулём или нет — у «КАМАЗ-мастер» очень сильный состав и очень большой по сравнению с нами. Мы уже второй год видим на трассе Богдана Каримова, и я знаю, что у команды есть ещё два-три молодых пилота, готовых сесть за руль. Это очень круто, но у «МАЗ-СПОРТавто» нет такой возможности растить кадры с юных лет.

Никому ещё неизвестно, будет ли Эдуард совмещать руководство «КАМАЗ-мастер» и участие в гонках. Да, он сказал, что намерен это делать — ну, пусть сначала проедет хотя бы одну гонку с таким совмещением, а потом мы в это поверим! Но очень приятно, что «КАМАЗ-мастер» теперь начал копировать нас, а не мы – его! (Смеётся).

Да, для нас сезон сложился крайне удачно, но после неудач ты становишься только сильнее. В своё время мы тянулись за ребятами из «КАМАЗ-мастер», дотянулись, и в сезоне-2023 у нас получилось их обыграть. Но нам нужно повторить и закрепить этот успех, что будет очень-очень сложно, поэтому люди, имеющие за плечами опыт поражений, для меня представляют гораздо большую, как для спортсмена и руководителя команды, опасность, чем новички с высокими амбициями», — заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину на «Гонке чемпионов».