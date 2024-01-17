В Чехии началось производство новейшего гиперкара. Его помогал создавать Ромен Грожан

Компания Praga объявила о начале серийного производства дорожного гиперкара Bohema. Отмечается, что каждый экземпляр собирается вручную, а первые покупатели автомобиля могут лично прийти на производство и своими глазами увидеть процесс создания машины.

Praga Bohema в процессе сборки Фото: Praga

Praga Bohema был представлен в 2022 году. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем мощностью 710 лошадиных сил, а за счёт карбонового кузова масса автомобиля меньше тонны. Сообщается, что до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 3,5 секунды, а его максимальная скорость — 305 км/ч.

Praga Bohema Фото: Praga

Перед запуском в серию Praga Bohema тестировали на «Спа-Франкоршам», «Ред Булл Ринге» и «Нюрбургринге». В тестовой программе участвовали экс-пилот гонок на выносливость Бен Коллинз, известный также по участию в программе Top Gear, Йозеф Краль, который в начале 2010-х выступал в GP2 (сейчас — Формула-2), а также экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан.

Бен Коллинз на тестах Praga Bohema Фото: Praga

«Впечатления от управления Bohema ни на что не похожи. Я не могу вспомнить дорожный автомобиль, который был бы настолько близок к гоночной машине. Не говоря уже о том, как шикарно она смотрится», — приводит официальный сайт Praga мнение Грожана.

Praga Bohema Фото: Praga

Praga Bohema будет выпущена тиражом в 89 экземпляров — таким образом марка отметила 89-летие своей победы в гонке «1000 миль Чехословакии» 1933 года. Стоимость гиперкара — € 1,36 млн.