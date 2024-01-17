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Нассер Аль-Аттия сделал заявление о снятии с «Дакара»

Нассер Аль-Аттия сделал заявление о снятии с «Дакара»
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Известный катарский гонщик Нассер Аль-Аттия снялся с престижного ралли-марафона «Дакар». Об этом информирует пресс-служба соревнований. Напомним, Аль-Аттия не доехал до финиша на восьмом этапе рейда, когда столкнулся с техническими проблемами из-за поломки двигателя. После его замены он решил продолжить выступление в соревнованиях, но позже принял окончательное решение по прекращению борьбы.

«Извините, но я не хочу возвращаться в эту машину. Знаете, я уже принял решение, а сейчас просто хотел бы поблагодарить вас. Сегодня вечером я еду домой. На «Дакаре» этого года, знаете ли, я кое-чему научился. И да, хочу сказать, что это больше никогда не повторится», — приводит слова Аль-Аттии Motorsport.

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