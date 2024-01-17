Лёб отыграл у Сайнса 7 минут на 10-м этапе «Дакара»

Французский гонщик Себастьен Лёб ещё больше отыграл отставание от своего главного конкурента Карлоса Сайнса-старшего в борьбе за победу на «Дакаре» в зачёте внедорожников. Лёб показал 15-е время на 10-м этапе соревнований, в то время как Сайнс был 17-м с отставанием около семи минут.

Победителем этапа стал Герлен Шишери. Вторым был Брайан Барагванат. Топ-3 замкнул Бенедиктас Ванагас.

Примечательно, что по ходу дня Лёб отыгрывал у Сайнса 16 минут, но потом сам потерял время.

«Дакар»-2024. Внедорожники. 10-й этап:

1. Герлен Шишери («Тойота») — 3:19.27.

2. Брайан Барагванат («Сенчури») +5.43.

3. Бенедиктас Ванагас («Тойота») +6.04.

4. Эухенио Амос («Тойота») +6.09.

5. Ромен Дюма («Тойота») +7.12.

6. Матьё Серрадори («Сенчури») +10.03.

7. Маркос Баумгарт (Продрайв) +10.21.

8. Хуан Крус Якопини («Тойота») +10.27.

9. Мартин Прокоп («Форд») +11.58.

10. Гийом Де Мевиус («Тойота») —12.01.

...15. Себастьен Лёб («Продрайв») +17.37

...17. Карлос Сайнс («Ауди») +24.28.

Положение после 10-го этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 41:35.12.

2. Себастьен Лёб («Продрайв») +13.22.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:02.44.

4. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:27.09.

5. Герлен Шишери («Тойота») +1:47.55.