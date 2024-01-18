Экклстоун: если кто-то и сможет остановить «Ред Булл», то это «Феррари», а не «Мерседес»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что немецкой команде «Мерседес» не по силам составить конкуренцию «Ред Булл».

«Ред Булл» терпеливо переносили победы «Мерседеса» в предыдущие годы, заменяя одно за другим все слабые звенья. Теперь у них лучшая команда, лучший дизайн, лучшая машина, лучший гонщик. Они проделали отличную работу.

Если кто-то и сможет остановить «Ред Булл», то это «Феррари», а не «Мерседес». И не только из-за машины. Льюис Хэмилтон немного сбавил обороты, а Джордж Расселл был не так хорош, как ему казалось. Но всё равно они не должны были проигрывать так крупно, как в прошлом сезоне», — приводит слова Экклстоуна GPToday.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» выиграл 21 из 22 гонок.