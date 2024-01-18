Карлос Сайнс прокомментировал своё преимущество в полтора часа после 11-го этапа «Дакара»

Испанский гонщик Карлос Сайнс, лидирующий в зачёте внедорожников ралли-марафона «Дакар»-2024, высказался о своём преимуществе в полтора часа перед ближайшим преследователем.

«Для нас всё прошло нормально, у нас был один прокол ближе к финишу. После того, как мы догнали Себа, мы ехали осторожно. Было очень сложно из-за такого количества камней. Иногда ты просто смотришь на пять метров перед машиной и едешь медленно, не понимая, повезёт ли тебе. Я ехал очень медленно.

Иногда стоит ехать медленно, но даже при такой медленной езде можно получить прокол. Впереди ещё 170 км. Я очень хорошо знаю, что на этом ралли особенно важно пересечь финишную черту, и это то, что мы собираемся сделать. Сейчас мы концентрируемся на завтрашнем дне и собираемся внимательно осмотреть машину, потому что этап был супер неровным. Посмотрим, сможем ли мы финишировать завтра. Если отставание соперником составляет один час, то мне не нужно спешить», — приводит слова Сайнса сайт ралли-рейда.