Лёб упал на третье место по итогам 11-го этапа «Дакара», у Сайнса в запасе полтора часа

Французский гонщик Герлен Шишери, выступающий на «Тойоте» выиграл 11-й этап престижного ралли «Дакар»-2024. Известный пилот Себастьян Лёб упал на третье место после предпоследнего этапа ралли и в итоге стал 34-м. Лидер итогового зачёта испанец Карлос Сайнс-старший показал третий результат, сделав себе запас в практически полтора часа над ближайшим преследователем.

«Дакар»-2024. Внедорожники. 11-й этап:

1. Герлен Шишери («Тойота») – 04:43.00;

2. Гийом Де Мевиус («Тойота») + 00:05:32;

3. Карлос Сайнс-старший («Ауди») + 00:05:35

4. Маттиас Экстрём («Ауди») + 00:09.46;

5. Сауд Вариава («Тойота») +00:12.37;

6. Кристиан Лавьей («МД») +00:15.06;

7. Хуан Крус Якопини («Тойота») + 00:15.23;

8. Вайдотас Жала («Мини») + 00:15:38;

9. Нани Рома («Форд») + 00:17.51;

10. Гай Дэвид Боттерилл («Тойота») + 00:22.40.

...34. Себастьян Лёб («Продрайв») +1:27.15.

Положение после 11-го этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 46:23.47;

2. Гийом Де Мевиус («Тойота») + 01:27:06;

3. Себастьен Лёб («Продрайв») + 01:35:02;

4. Герлен Шишери («Тойота») + 01:42:20

5. Мартин Прокоп («Форд») + 02:17.47.