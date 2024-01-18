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Лёб упал на третье место по итогам 11-го этапа «Дакара», у Сайнса в запасе полтора часа

Лёб упал на третье место по итогам 11-го этапа «Дакара», у Сайнса в запасе полтора часа
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Французский гонщик Герлен Шишери, выступающий на «Тойоте» выиграл 11-й этап престижного ралли «Дакар»-2024. Известный пилот Себастьян Лёб упал на третье место после предпоследнего этапа ралли и в итоге стал 34-м. Лидер итогового зачёта испанец Карлос Сайнс-старший показал третий результат, сделав себе запас в практически полтора часа над ближайшим преследователем.

«Дакар»-2024. Внедорожники. 11-й этап:

1. Герлен Шишери («Тойота») – 04:43.00;
2. Гийом Де Мевиус («Тойота») + 00:05:32;
3. Карлос Сайнс-старший («Ауди») + 00:05:35
4. Маттиас Экстрём («Ауди») + 00:09.46;
5. Сауд Вариава («Тойота») +00:12.37;
6. Кристиан Лавьей («МД») +00:15.06;
7. Хуан Крус Якопини («Тойота») + 00:15.23;
8. Вайдотас Жала («Мини») + 00:15:38;
9. Нани Рома («Форд») + 00:17.51;
10. Гай Дэвид Боттерилл («Тойота») + 00:22.40.
...34. Себастьян Лёб («Продрайв») +1:27.15.

Положение после 11-го этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 46:23.47;
2. Гийом Де Мевиус («Тойота») + 01:27:06;
3. Себастьен Лёб («Продрайв») + 01:35:02;
4. Герлен Шишери («Тойота») + 01:42:20
5. Мартин Прокоп («Форд») + 02:17.47.

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