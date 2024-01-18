Карлос Сайнс-старший — о сыне: он сейчас в своей лучшей форме и продолжает прогресс

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший высказался о прогрессе своего сына, пилота «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего.

«Что мне нравится в Карлосе, так это то, что он постоянно совершенствуется, он всё ещё молод, но уже обладает большим опытом. Я думаю, что сейчас он находится в своей лучшей форме, в том числе из-за своего возраста. Есть гонщики, которые перестают прогрессировать в определённый момент, но он умудряется развиваться с каждым годом.

Я уверен, что «Феррари» сможет сделать шаг, которого им до сих пор не хватало, надеюсь, машина 2024 года будет лучше, чем прошлогодняя, и они совершат рывок вперёд», — приводит слова Сайнса-старшего Autosprint.

В минувшем сезоне Формулы-1 Сайнс-младший занял седьмое место в личном зачёте пилотов.