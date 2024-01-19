Футбольный клуб «Реал» отреагировал на победу Карлоса Сайнса на «Дакаре»-2024

Футбольный клуб «Реал» поздравил испанского гонщика Карлоса Сайнса-старшего с победой в престижном ралли-марафоне «Дакар» 2024 года. Сайнс является давним фанатом мадридского клуба. Гонщик выступает в зачёте внедорожников. Победа в этом году стала для Карлоса четвёртой на «Дакаре». Ранее он побеждал в 2010, 2018, 2020 годах.

«Поздравляем Карлоса Сайнса с четвёртым чемпионством на «Дакаре»! Для нашего клуба большая гордость, что такой фанат команды продолжает творить историю и укреплять своё наследие. Один из величайших чемпионов. Поздравляем!» — говорится в сообщении, размещённом пресс-службой «Реала».

В настоящий момент Сайнсу-старшему 61 год. Его сын, Сайнс-младший, выступает в Формуле-1 за команду «Феррари».