Карлос Сайнс-старший стал четырёхкратным чемпионом «Дакара»

Прославленный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший стал победителем престижного ралли-марафона «Дакар» в зачёте внедорожников 2024 года. Победу Карлос обеспечил себе после успешного прохождения заключительного этапа соревнований, который продолжается и в настоящий момент. Однако с учётом огромного отрыва испанец обеспечил себе победу.

Отметим, что перед последним этапом преимущество испанца перед ближайшим соперником, Гийомом Де Мевиусом, составляло почти полтора часа.

Нынешний титул стал для Сайнса-старшего уже четвёртым на «Дакаре». Ранее он побеждал в 2010, 2018, 2020 годах. В настоящий момент Карлосу 61 год. Его сын, Сайнс-младший, выступает в Формуле-1 за итальянскую команду «Феррари».