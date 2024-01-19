Карлос Сайнс прокомментировал завоевание четвёртого титула на «Дакаре»

Известный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший прокомментировал победу, одержанную на ралли-марафоне «Дакар»-2024. Сайнс выступает в зачёте внедорожников. Эта победа стала для него четвёртой на «Дакаре».

«Эта победа означает, что усердная работа, вера в себя и людей вокруг всегда окупаются. Эта машина невероятно особенная, ею так сложно управлять, и было крайне непросто заставить её работать. Я рад за «Ауди». Думаю, моя энергетика объясняется страстью, которую я испытываю. Чтобы быть здесь в моём возрасте и выступать на этом уровне, нужно проделывать много работы. Успех не приходит просто так. Когда усердно работаешь, обычно это окупается.

Сейчас я просто хочу насладиться победой, а о будущем буду думать в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдёт. Вчерашний день был важным для победы, но вообще включаться было важно с самого начала. Было много соперников, но у нас был действительно хороший темп. Мы выбрали хорошую стратегию, и ещё у нас была поддержка со стороны команды», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Дакара».