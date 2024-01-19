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Испанский экипаж на «Ниве» добрался до финиша «Дакара»

Испанский экипаж на «Ниве» добрался до финиша «Дакара»
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Экипаж испанской команды BXS Motorsport в лице Матиаса Родригеса Мартина и Сандры Гуаш Планелли, выступавший на «Ниве», добрался до финиша престижного ралли-марафона «Дакар»-2024, заняв 30-е место в зачёте классических автомобилей.

«Мы всегда слышим, что наши усилия вознаграждаются, и это правда, даже если иногда дорога бывает трудной. «Дакар» — это то, что невозможно описать словами, вы должны пережить этот опыт.

Несмотря на то что одна из наших машин «Нива» не смогла финишировать, мы очень счастливы, что второму нашему экипажу удалось финишировать. BXS Motorsport находится на подиуме финишёров «Дакара» 2024 года!

Спасибо всем, кто помог нашей команде подняться на подиум», — сообщила пресс-служба испанской команды.

Напомним, ранее второй экипаж испанской команды, также выступавший на «Ниве», сошёл с дистанции.

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