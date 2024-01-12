«Нива» снова на «Дакаре»! Две машины выставили фанаты модели из Испании

Накануне своего 50-летия «Нива» обрела вторую спортивную молодость. Легендарный внедорожник вновь участвует в «Дакаре», покоряет «Шёлковый путь» и даже готовится выйти на старт «Гонки чемпионов»!

Есть только два международных ралли-рейда, где участвует Lada Niva. Это Dakar Classic для исторической техники и «Шёлковый путь» для современных внедорожников — «Нива» вот уже 47 лет остаётся на конвейере, поэтому имеет уникальную возможность выступать и как классический автомобиль, если подготовить к гонкам машину ранних лет производства, и как актуальный рейдовый автомобиль, построенный на базе новой машины в соответствии с действующими регламентами.

За историческое наследие в наши дни отвечают преимущественно европейцы, а вот за современность — россияне, хотя и ВАЗ-2121 для классического «Дакара» построен не без их участия. Как бы то ни было, в гонках «Нива» участвует — в 2023-м на старт «Шёлкового пути» вышли сразу две машины, газовая команды ATC Motorsport и бензиновая заводского коллектива Lada Sport Rosneft Raid, а в 2024 году внедорожник вернулся на Dakar Classiс силами испанцев из BXS Motorsport и готовится к дебюту в «Гонке чемпионов».

Восставшая из металлолома

В 2021 году организаторы ралли-марафона «Дакар» создали отдельный зачёт Dakar Classic для техники, участвовавшей в гонке до 2000 года. В 2022 году на старт вышли сразу четыре «Нивы» — ВАЗ-2121 вернулся на «Дакар» через 35 лет отсутствия. Не для всех экипажей гонка сложилась успешно, но в итоге «Нива» стала одной из звёзд марафона. В 2023 году классический зачёт обошёлся без советского внедорожника, но в 2024-м легенда вернулась в гонку — сразу две классические «Нивы» на старт выставила испанская команда BXS Motorsport.

У идейного вдохновителя проекта Марселя Кироса с «Нивой» связано немало тёплых воспоминаний. Ребёнком он восторгался командой француза Жан-Жана Пока, усилиями которого во многом ВАЗ-2121 и стал одной из легенд «Дакара». А уже в зрелом возрасте испанец в своей мастерской помогал Марку Коме, Колину Макрею и другим участникам «Дакара», когда у тех возникали проблемы в пути на гонку.

Собственную мечту поучаствовать в «Дакаре» Марсель Кирос смог воплотить в жизнь с появлением зачёта для классических автомобилей. Выбор был очевиден — ехать Dakar Classic на «Ниве», которых у испанского фаната модели аж 26 штук! Несколько внедорожников Марсель собственными силами подготовил для гонки, чтобы и самому выйти на старт, и обеспечить техникой тех, кто готов взять автомобиль в аренду. В 2022 году из-за технических проблем Кирос сошёл в начале гонки, а после годичного перерыва вновь вышел на старт. Причём на машине, которую он собственноручно восстановил из состояния металлолома!

В 2024 году состав BXS Motorsport удвоился: к Марселю Киросу и его штурману Жоану Кайро-и-Феррере присоединились Матиас Родригес Мартин и Сандра Гуаш Планелль на второй «Ниве». Участвовать в «Дакаре» семья не планировала — их желания ограничивалось внедорожными покатушками в Тунисе или Марокко, чтобы понять, каково вообще ездить по пустыне. Но в итоге появилась возможность арендовать ВАЗ-2121 и выйти на старт Dakar Classic. За этот шанс Матиас и Сандра благодарны команде BXS Motorsport, а ещё — своим бабушкам и дедушкам, которые согласились на месяц забрать к себе детей и дать возможность дуэту Родригес Мартин/Гуаш Планелль покорить просторы Саудовской Аравии.

«Нива» BXS Motorsport на «Дакаре»-2024 Фото: Социальные сети команды BXS Motorsport

«Нива» для обоих испанских экипажей стала входным билетом в мир ралли-рейдов за счёт уникального сочетания качеств. Во-первых, автомобиль недорогой в покупке и эксплуатации, а значит, в аренде на гонку тоже клиентов не разоряет. Во-вторых, тольяттинский внедорожник прост и надёжен, если не переступать грань разумного риска. В-третьих, это просто интересная машина, узнаваемая в любой точке земного шара, так что если участвовать в Dakar Classic, то только на такой живой легенде.

Оба внедорожника заявлены в зачёт Classic Auto (Low Average) для автомобилей 1987-1996 годов, технические требования которого подразумевают минимальные доработки и практически стоковую конструкцию. Опыт 2022 года позволил Марселю Киросу выявить слабые места «Нивы» и провести необходимую модернизацию, а обширная тестовая программа в преддверии марафона-2024 дала возможность заблаговременно протрясти внедорожник.

Работа принесла свои плоды — после пятого спецучастка Dakar Classic «Нива» №731 экипажа Марсель Кирос/Жоан Кайро-и-Феррер идёт на 23-м месте, а машина №740 дуэта Матиас Родригес Мартин/Сандра Гуаш Планелль занимает 39-ю позицию. Неплохие результаты, за которые испанцы в том числе должны быть благодарны россиянину Александру Орлову!

«Нива» BXS Motorsport на «Дакаре»-2024 Фото: Социальные сети команды BXS Motorsport

Единственная в своём роде

Имя Орлова хорошо известно поклонникам ралли-рейдов, поскольку пилот не первый год выступает в гонках по бездорожью за рулём «Нивы». И «Нивы» не простой, а газовой — в российском автоспорте, кроме неё, есть только один гоночный автомобиль, использующий в качестве топлива метан: грузовик команды «КАМАЗ-мастер», на котором выступает Сергей Куприянов. Так что проект ATC Motorsport интересен вдвойне — и выбранной платформой, и необычным по меркам гонок видом топлива.

Идея построить газовый внедорожник для ралли-рейдов появилась без малого 10 лет назад, когда Александр познакомился с тольяттинской компанией «АТС Газ», специализирующейся на переводе автомобилей на газ. Идея пилота построить метановую «Ниву» для ралли-рейдов нашла поддержку у руководства фирмы, так что совместными усилиями проект был воплощён в металле, и с 2017 года он покоряет спецучастки на бескрайних просторах России.

Газовая «Нива» на «Шёлковом пути» Фото: Silk Way Rally

Как отмечает Александр Орлов, по своим характеристикам двигатель на метане не уступает мотору на высокооктановом топливе АИ-98 или даже АИ-100, но зато внимания к газовой «Ниве» гораздо больше, чем к обычному внедорожнику. Чего, собственно, и добивались создатели, поскольку целью проекта была и остаётся популяризация газобалонного оборудования для дорожных автомобилей. Стереотипов и предрассудков на эту тему немало, и доказать безопасность газовых двигателей и баллонов решили радикально — участием в гонках по бездорожью, где и машина, и двигатель, и баллоны подвергаются колоссальным нагрузкам. И успешно с ними справляются.

Преимущества метана дают знать о себе в песках и бродах, где у газового двигателя лучше обстоит дело с крутящим моментом, чем у бензинового собрата. «На гонке в Ульяновске был момент, когда мы ехали на бензине и попали в брод. Машина заглохла, и двигатель ни в какую не заводился, а переключились на газ — без проблем мотор запустили, выехали и доехали до финиша. Потом уже выяснилось, что хапанули воды и поймали гидроудар, но это не помешало нам уже с гнутым шатуном разгоняться до 140 км/ч. И всё это на метане», — вспоминает Орлов.

Технически газовая «Нива» отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к ралли-рейдовым внедорожникам, и визуально ничуть не выдаёт своей метановой сущности. Понять, что машина работает на газу, можно только изнутри — в салоне установлены два массивных композитных баллона «Реал-Шторм», в которых и хранится запас метана. Весят ёмкости 70 килограммов, но усиленные пружины в подвеске позволили нивелировать эту прибавку в массе и сохранить характеристики автомобиля.

Проблем с заправкой нет, потому что метан доступен на обычных АЗС по всей стране — на дистанции «Шёлкового пути» экипаж Орлова пополнял запасы газа просто по пути от одного бивуака к другому. Этого хватало, потому что метановый двигатель достаточно экономичен, и двух баллонов внедорожнику хватало на гоночный день. О такой топливной эффективности испанским ВАЗ-2121 остаётся только мечтать, но не исключено, что в будущем BXS Motorsport заинтересуется и метановой темой. Контакт с Орловым у команды Марселя Кироса уже налажен — по словам Александра, переписка с испанцами шла целый год, на протяжении которого европейские пилоты выясняли, как лучше доработать «Ниву» и на что обращать внимание, чтобы успешно преодолеть дистанцию Dakar Classic.

Экипаж Александра Орлова на старте «Шёлкового пути» Фото: Silk Way Rally

Эволюция «Легенды»

Сотрудничество европейских и российских энтузиастов в деле доводки ралли-рейдовой «Нивы» идёт не первый год. Например, в 2022 году швейцарцы Марио Якобер и Сладан Милич, выступившие на «Ниве» на «Дакаре», побывали в Тольятти и посетили АвтоВАЗ, а сам АвтоВАЗ в том же году после практически 30-летнего перерыва вернул «Ниву» в профессиональный автоспорт: заводская команда Lada Sport Rosneft Raid подготовила Lada Niva Bronto к участию в «Шёлковом пути». В 2023 году на старт ралли-марафона вышли уже две Lada Niva Sport T2, которые были доработаны по результатам 2022 года, а затем получили ещё одну модернизацию по следам ралли-рейда уже 2023 года.

Руководитель ралли-рейдовой команды Lada Sport Rosneft Константин Гыстаров, описывая внесённые в автомобиль изменения по итогам «Шёлкового пути» – 2022, использует ёмкую формулировку — поменялось всё, за исключением каркаса безопасности и пары серийных деталей, которые нельзя трогать по регламенту. Внедорожник получил новый 150-сильный 16-клапанный двигатель и новую подвеску с изменёнными передними рычагами и доработанным задним мостом, улучшили систему охлаждения, были внесены изменения в коробку передач, появились усиленные привода в трансмиссии, был полностью перекомпонован салон, появился 180-литровый топливный бак, не считая более мелких изменений — всего же поменялось более 500 деталей.

Столь масштабная «реновация» связана не только с необходимостью устранять выявленные в гоночных условиях слабые места, но и с постепенным переходом на платформу будущей серийной Lada Niva Sport, работу над которой ведут АвтоВАЗ и Lada Sport. Машина уже вот-вот должна появиться на конвейере, а пока представление о том, какой будет «спортивная» «Нива» для дорог общего пользования, даёт гоночный внедорожник Lada Sport Rosneft Raid. Который в 2023 году серьёзно эволюционировал после финиша «Шёлкового пути».

Заводская «Нива» на «Шёлковом пути» Фото: Silk Way Rally

В двух финальных гонках чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам участвовала уже обновлённая Lada Niva Sport T2. Причём изменения были внесены серьёзные — на смену 1,6-литровому двигателю пришёл мотор 1.8, амортизаторы Ohlins заменили российскими Spectrum, внедорожник облегчили и оснастили более производительными тормозами. Очевидно, что на этом работа не закончится и на старт «Шёлкового пути» – 2024 выйдет «Нива» в очередной итерации, поскольку инженеры команды и завода продолжают улучшать своё детище. И готовят его к новым испытаниям — в 2024 году впервые в истории внедорожнику предстоит участие в традиционной «Гонке чемпионов». Если в прошлые годы на полигоне в Сосновке состязались исключительно 170-сильные седаны Lada Vesta, то в этот раз финалисты парных заездов сойдутся в дуэли на Lada Niva Sport T2. Но это уже совсем другая история.