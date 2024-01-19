Сайнс-младший устроил сюрприз отцу на финише «Дакара»

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, ставший первым в общем зачёте ралли-марафона «Дакар» 2024 года, рассказал, что его сын, пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший устроил ему сюрприз, встретив на финише.

«Мой сын тоже на финише? Да, это было сюрпризом. Я видел свою жену сегодня утром тоже как сюрприз, но он прятался, поэтому я увидел его только на финише, и это было замечательно. Он мне много помогал, он умён в стратегии, поэтому мы каждый день много обсуждали это», — приводит слова Сайнса-старшего Cross-Country Rally.

Напомним, нынешний титул стал для Сайнса-старшего уже четвёртым на «Дакаре» и первым в истории для «Ауди». Ранее испанский гонщик по прозвищу Матадор побеждал в 2010, 2018, 2020 годах.