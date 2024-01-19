Карлос Сайнс-старший установил уникальный рекорд в истории «Дакара»

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Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, оказавшийся первым в общем зачёте ралли-марафона «Дакар» 2024 года, стал самым возрастным победителем соревнований. В настоящий момент Сайнсу 61 год.

Карлос выступает в зачёте внедорожников. Победа в 2024 году стала для него уже четвёртой в карьере в рамках престижного ралли-рейда. Ранее испанец по прозвищу Матадор побеждал в 2010, 2018, 2020 годах.

Отметим, что Карлос принёс немецкой команде «Ауди» свой первый титул на «Дакаре».

«Дакар»-2024. Внедорожники. Положение после 12-го этапа:

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 48:15.18.

2. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:20.25.

3. Себастьен Лёб («Продрайв») +1:25.12.

4. Герлен Шишери («Тойота») +1:35.59.

5. Мартин Прокоп («Форд») +2:16.43.