Джордан: преклонный возраст не позволит Хэмилтону и Алонсо быть на равных с Ферстаппеном

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о пилотах, способных конкурировать с трёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Если бы сейчас у меня была сильнейшая команда, но я не мог бы подписать в неё Макса Ферстаппена, я бы подумал только о двух гонщиках, способных составить ему конкуренцию. Это Шарль Леклер и Ландо Норрис.

Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо? Они действительно заслуженные чемпионы, но я просто больше не верю, что они смогут выступать на равных с Ферстаппеном из-за их преклонного возраста», — приводит слова Джордана F1-Insider.

Напомним, 39-летний Льюис Хэмилтон является семикратным чемпионом мира, на счету 42-летнего Фернандо Алонсо два чемпионских титула Формулы-1.