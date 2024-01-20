Бывший пилот Ф-1 рассказал, как Айртон Сенна разрушил его карьеру

Бывший пилот Формулы-1 британец Дерек Уорвик рассказал историю о своём несостоявшемся переходе в «Лотус» в конце 1985 года.

«Иногда мне становится немного грустно, что я так и не смог реализовать весь свой потенциал. Думаю ли я, что смог бы выиграть Гран-при? Да. Мог бы я стать чемпионом мира? Что ж, чемпионами мира становятся особые люди. Так что, может быть, я мог бы, а может быть, и нет. Я думаю, что мог бы, но я немного предвзято отношусь к себе. При этом я и так выиграл два чемпионата мира в своей жизни в других гоночных сериях.

Меня позвали в «Лотус» в 1985 году, и я подписал контракт. Я думал, что они подпишут свою часть договора и заплатят мне аванс. Но позднее они разорвали контракт у меня на глазах и сказали: «Извините, но мы подверглись сильному внешнему давлению со стороны спонсора, на которого оказывал давление Айртон Сенна». Он не хотел, чтобы я перешёл туда и чтобы мы были равными пилотами. Он хотел быть первым номером команды. Так что это был довольно двусмысленный комплимент в мой адрес. Но тем не менее это действительно разрушило мою карьеру, потому что тогда мне некуда было идти. В итоге я оказался в «Брэбеме», это была дерьмовая машина в любом случае. Весь импульс развития моей карьеры замедлился», — приводит слова Уорвика GPblog.