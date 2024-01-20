В «Ред Булл» заявили, что с интересом ждут нового регламента 2026 года

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о том, что могут принести изменения технического регламента Формулы-1, которые вступят в силу в 2026 году.

«Беспокоит ли нас новый регламент? Мне всегда нравились изменения в регламенте. Не только из-за возможных лазеек, но и из-за того, что приходится вникать в требования регламента, того, как они влияют на фундаментальные принципы компоновки автомобиля. В 2022 году, например, было несколько вещей, которые нам нужно было сделать по-другому. Мне нравится применять свой опыт в таких вещах», — приводит слова Ньюи Top Gear.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 австрийский коллектив досрочно обеспечил себе победу в Кубке конструкторов.