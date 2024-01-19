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Эдриан Ньюи оценил влияние искусственного интеллекта на Формулу-1 в будущем

Эдриан Ньюи оценил влияние искусственного интеллекта на Формулу-1 в будущем
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи ответил на вопрос по поводу возможного влияния искусственного интеллекта на Формулу-1?

«В какой-то момент это произойдёт, но установить временные рамки крайне непросто. Искусственный интеллект — это широкое модное понятие, но на самом деле это продолжение машинного обучения с использованием интернета, и существует это уже очень долго. Мы много лет используем оптимизаторы для анализа напряжений, но в конечном итоге мне видится, что человек справляется лучше оптимизатора. Это лишь инструмент, но он абсолютно не заменит человека», — приводит слова Ньюи Top Gear.

Ранее Эдриан назвал самое важное качество для гонщиков, обладатели которого в состоянии становиться чемпионами.

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