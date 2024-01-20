Мик Шумахер: Формула-1 всегда будет моей мечтой

Член команды «Альпин» в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) немец Мик Шумахер высказался о своём отношении к Формуле-1.

«Рвение волос и метания имеют место быть, но этого не замечают. Формула-1 всегда была моей мечтой, и она навсегда мечтой останется.

У меня нет причин стоять на месте, не гоняться и отставать от остальных. Я бы предпочёл выступать и развивать свои навыки. В конце концов, если это не приведёт к возвращению в Формулу-1, и всё сложится иначе, я буду рад», — приводит слова Шумахера F1i.

Напомним, Шумахер завершил выступления в Ф-1 по окончании сезона-2022 после того, как «Хаас» не стал продлять с ним контракт.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о шансах Мика Шумахера получить место боевого пилота в Формуле-1.