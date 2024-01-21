Последний Bugatti с мотором W16 продают за € 8,5 млн. Таких родстеров построят менее ста

На немецкой площадке Mobile на продажу выставлен слот на покупку новейшего родстера Bugatti Mistral. Французская марка представила этот автомобиль в августе 2022 года и построит его ограниченной серией в 99 экземпляров — все они были раскуплены на стадии предпродажи по цене в € 5 млн.

Bugatti Mistral Фото: Bugatti

Теперь, когда приобрести машину у Bugatti невозможно, стать владельцем Mistral можно за € 8,54 млн. Точная дата поставок Mistral не сообщается, однако известно, что владельцы начнут получать машину в этом году.

Bugatti Mistral Фото: Bugatti

Bugatti Mistral — это последняя модель марки с двигателем W16, который впервые появился на автомобиле Veyron в 2005 году. Это 8-литровая силовая установка с четырьмя турбинами, генерирующая 1600 лошадиных сил. Создатели заявляют, что Mistral способен достигать скорости в 420 км/ч, но более подробных характеристик автомобиля не раскрывают.

Bugatti Mistral Фото: Bugatti

В 2022 году в Bugatti объявили, что в дальнейшем откажутся от двигателя W16 и начнут переход к гибридным и электрическим силовым установкам. Ожидается, что следующие модели марки будут оснащены гибридными V8.