Алексей Попов – о переменах в «Хаасе»: ситуация тяжёлая

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением о назначении на пост руководителя «Хааса» Аяо Комацу.

«Комацу всегда был инженером в «Хаасе», и теперь вот занял место Штайнера. Это не единственный такой случай. Инженер Бинотто возглавлял «Феррари», Стелла стал руководителем в «Макларене». Ваулз хоть и ушел из «Мерседеса», но стал главой «Уильямса», а он тоже человек с инженерным прошлым. Можно сказать, это практически тренд среди нынешних руководителей.

Сможет ли Комацу что-то сделать, переломить ситуацию? Ситуация тяжелая, бюджет команды не такой большой. Да, Джин Хаас ударил кулаком по столу, но не знаю, сместится ли «Хаас» с последнего места в Кубке конструкторов при нынешних инвестициях», – сказал Попов на своём YouTube-канале.

Напомним, Штайнер покинул «Хаас» 10 января. Вместо него новым руководителем команды стал Аяо Комацу. По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.