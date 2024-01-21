Мотоциклист рассказал, как Сайнс едва не переехал его на «Дакаре»

Итальянский гонщик Чезаре Дзакетти, выступавший на ралли-марафоне «Дакар-2024» в категории мотоциклов, рассказал, как едва не угодил под экипаж испанца Карлоса Сайнса, ставшего победителем в соревнованиях среди внедорожников.

«Я почувствовал после дюны, что Карлос Сайнс приближается! Он не знал, где я нахожусь, и выехал точно туда, где я находился, поэтому я прыгнул влево, чтобы избежать столкновения. «Ауди» остановилась, и меня спросили, всё ли у меня в порядке, это было любезно с их стороны, учитывая, что они лидировали в гонке! Мой мотоцикл не пострадал», — сказал Дзакетти в интервью журналистам.

Ранее Сайнс-младший назвал причины победы отца на «Дакаре» в 61 год. Отметим, что для Сайнса-старшего это уже четвёртая победа в престижнейшем ралли-марафоне.