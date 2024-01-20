«Он был умнее всех». Сайнс-младший назвал причины победы отца на «Дакаре» в 61 год

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал победу своего отца Карлоса Сайнса-старшего в престижном ралли «Дакар» 2024 года в зачёте внедорожников.

«Я просил его не форсировать события каждый день, потому что, в конце концов, «Дакар» — это гонка на выносливость, а ему очень нравится участвовать в таких гонках. Ему пришлось пройти большой путь, чтобы победить, но он был умнее всех и провёл гонку так, как умеет только он.

Его выступление было идеальным, он провёл самый умный «Дакар», который я когда-либо видел в своей жизни. Он отлично справился с ним и показал, что у него есть опыт.

2024 год начался хорошо, и теперь мы должны продолжать в том же духе ради всей нашей семьи. Вы не можете представить, как все мы гордимся им. Речь не только обо мне, но и обо всех его лучших друзьях и всех людях, которые любят его и поддерживают каждую минуту.

Это был очень длинный и сложный марафон с самой разной местностью, всевозможными этапами, некоторыми новыми, такими как 48-часовой этап. Было всё, и он смог пройти через всё это. В ключевые моменты он проявил себя наилучшим образом, и это показывает, что он приехал очень хорошо подготовленным, очень мотивированным, и они не случайно добились успеха. Они действовали впечатляюще с самого первого дня», — приводит слова Сайнса-младшего Autosport.