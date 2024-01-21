На церемонии РАФ наградили лучших российских гонщиков 2023 года

20 января 2024 года состоялась торжественная церемония награждения Российской автомобильной федерации, на которой были вручены итоговые трофеи сезона 2023 чемпионам России, обладателям Кубка России и других статусов вплоть до Трофея РАФ в различных дисциплинах автоспорта, а также другие награды и дипломы за выдающиеся успехи и вклад в развитие автоспорта, сообщает пресс-служба федерации.

Приветственным словом церемонию открыл президент РАФ Виктор Кирьянов. «Очень важно, что мы работаем все вместе, только общими усилиями мы смогли добиться важного результата! В этом году появились новые серии, активно стали развиваться имеющиеся. К тому же мы сделали большое дело, добившись того, что Министерство спорта признало симрейсинг одной из дисциплин автоспорта – это привлечет в спорт новые имена, из которых могут вырасти будущие чемпионы», — отметил Кирьянов.

Виктор Кирьянов Фото: РАФ

Помимо основных спортивных трофеев на Торжественной церемонии были вручены и другие награды. Приказом Министерства спорта РФ медалью Петра Лесгафта за большой личный вклад в развитие спортивной науки и образования награжден Эдвард Сингуринди. Медаль он получил из рук заместителя министра спорта Российской Федерации Одеса Байсултанова.

Юбилейные награды получили Марк Подольский, Александр Потехин, Василий Скрыль, Владимир Тягунов, Сергей Успенский. За свою активную работу были отмечены региональные федерации: Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края, Чеченской республики и республики Татарстан.

Отметили своих лауреатов и автоспортивные журналисты. Артур Мурадян, промоутер чемпионата России по ралли, получил трофей медиа-жюри премии «Человек года в автоспорте» за развитие российского ралли. А приз зрительского голосования этой же премии выиграл один из самых известных людей в ралли-рейдах – Сергей Таланцев, являющийся разработчиком уникальных гоночных маршрутов.