Стелла: отношения между Норрисом и Пиастри — это сильная сторона «Макларена»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался по поводу отношений между пилотами команды Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, сделав акцент на личных качествах пилотов.

«Отношения между Ландо и Оскаром — это сильная сторона нашей команды.

Я должен сказать, что быть партнёром Ландо по команде очень приятно, потому что мы уже видели такие отношения с Карлосом Сайнсом, Даниэлем Риккардо. Поэтому я хотел бы отметить, насколько Ландо создаёт условия для установления плодотворных отношений, которые поддерживают команду и способствуют росту обоих гонщиков.

А потом у нас есть Оскар, который пришёл с похожими характеристиками. Так что в процессе естественного знакомства друг с другом, постепенно, мы можем видеть, что сейчас это создало очень, очень функциональное сотрудничество между двумя гонщиками», — приводит слова Стеллы Speedcafe.