Глава «Лукойл Рейсинг» предсказал появление в ЧР по автогонкам монокубка на китайских авто

Руководитель команды «Лукойл Рейсинг» Евгений Малиновский порассуждал о перспективах отечественного и иностранного автопрома в российских соревнованиях.

«Возможен ли возврат к проведению соревнований исключительно на российской технике? Ну, что касается российской техники, то в каких то начальных категориях, малофорсированных, это возможно. Проблема российской техники в том, что у нас много чего не производят, например коробок передач для гонок. Их производят три — четыре специализированные фирмы. У нас не производят гоночных комплектующих — тормоза, колодки и так далее. Нормальных компьютеров, и много ещё чего. Дальше — а что ты подразумеваешь под российской техникой — «Автоваз»?

Я бы сейчас обратил внимание на китайскую технику, дальше буду об этом думать всерьёз. Когда в России появятся заводы по производству китайских машин, кубок какой-то китайской марки будет более реален, чем росавтопрома. И потом, возьмем сейчас «Ладу Веста» в «туринге» — там ничего российского, кроме кузова, нет. Все бы с удовольствием ездили на российской технике, если бы она была конкурентноспособна.

Тенденции мирового автопрома, и в том числе в спортивных машинах — переход на турбомоторы, мощные и очень надёжные. У нас таких нет. Поэтому кубок какой-то китайской марки выглядит более реалистичным», — приводит слова Малиновского известный российский автоспортивный менеджер и тренер Пётр Алёшин в своём телеграм-канале.