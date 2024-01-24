Гюнтер Штайнер выбрал двух пилотов в истории Формулы-1 для команды мечты

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу состава пилотов для команды Формулы-1 своей мечты. По словам Штайнера, он бы взял гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и трёхкратного чемпиона мира Ники Лауду.

«Я бы выбрал Макса и Ники Лауду. В своё время Лауда, даже если и не был самым быстрым, мог приносить результаты», — приводит слова Штайнера издание PlanetF1.

Напомним, Лауда скончался 20 мая 2019 года на 71-м году жизни из-за проблем с почками.

Ферстаппен также является трёхкратным чемпионом Формулы-1. Все титулы он завоевал подряд. Ранее он высказался на тему возможность завоевать ещё четыре чемпионства. При этом Гюнтер недавно предположил, что доминированию Макса пришёл конец.