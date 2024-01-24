Новые машины Формулы-2 впервые представили на трассе в ливреях команд

Команды Формулы-2 провели шейкдаун новых машин сегодня, 24 января, в Барселоне (Испания). Основное внимание было уделено проверке надёжности. Сессия продлилась шесть часов. Причиной тестов послужил переход серии на новое шасси.

Юниор «Ред Булл» бразилец Энцо Фиттипальди, представляющий Van Amersfoort Racing, выехал на трассу первым в девять часов утра по местному времени. В сумме команды проехали за тестовый день 649 кругов (3018 км). Андреа Кими Антонелли из PREMA Racing оказался самым активным, записав на свой счёт 53 круга.

Фото: PREMA Racing

Фото: PREMA Racing

«Целью шейкдауна было дать командам понимание того, как работает новая машина, дать убедиться, что системы работают нормально. Мы довольны результатами. Команды преодолели большую дистанцию, и это хороший первый шаг», — приводит слова технического директора Ф-2 Пьер-Алена Мишо пресс-служба ФИА.