Бывший пилот Формулы-1: Хэмилтону не стоит так сильно жаловаться

Бывший пилот Формулы-1 Перри Маккарти высказал мнение, что гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону не следует жаловаться на отсутствие поддержки.

«Льюису не стоит так сильно жаловаться на отсутствие поддержки, потому что он на самом деле получил то, о чём многие только мечтали. Например, глава «Макларена» Рон Деннис верил в него. Но Льюис всякий раз отплачивал тем, что оправдывал ожидания, ведь он был и остаётся блестящим гонщиком. Каждый раз, когда Льюису подворачивалась какая-то возможность, он прикладывал все усилия, чтобы её использовать. Но ему не следует слишком много говорить об отсутствии шансов», — приводит слова Маккарти Essentially Sports.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен может побить ещё один рекорд Хэмилтона в новом сезоне.