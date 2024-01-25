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Алонсо рассказал, чем его удивил Стролл в прошлом сезоне Формулы-1

Алонсо рассказал, чем его удивил Стролл в прошлом сезоне Формулы-1
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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», поделился мнением о своём товарище по команде Лэнсе Стролле.

«Я думаю, у нас очень уникальные отношения. Мы много разговариваем, общаемся каждую неделю по телефону, беседуем на базе, во время гоночных уикендов. Стараемся убедиться, что все мы движемся в одном направлении. Было впечатляюще видеть его преданность делу. Он сохранял мотивацию, когда в начале года сломал руку, а затем – в середине сезона, когда столкнулся с некоторыми трудностями. Честно говоря, его преданность делу и мотивация стали для меня сюрпризом», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

В прошлом сезоне Формулы-1 Стролл занял десятое место в общем зачёте пилотов, набрав 74 очка. Алонсо был четвёртым с 206 баллами.

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